«МегаФон» на «Дикой мяте» впервые организует международный шоукейс

Продюсеры самых известных мировых фестивалей музыки приедут на независимый мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая Мята», чтобы познакомиться с российскими музыкантами и договориться с ними о совместном сотрудничестве. Первый в истории российской музыки Mint Music Showcase организуется при поддержке компании «МегаФон». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

На фестиваль приедут представители одного из самых ярких мультижанровых фестивалей Европы Exit Festival. Гостями «Дикой Мяты» станут продюсеры одного из лучших городских фестивалей Южной Кореи Zandari Festa. Для знакомства с отечественными музыкантами приедут представители старейшего рок-фестиваля Европы Ruisrock Festival из Финляндии. Кроме того, на «Дикой мяте» ждут продюсеров чешского Colors of Ostrava и крупнейшего рок-фестиваля Китая Midi Music Festival.

Предполагается, что в шоукейсе примут участие такие музыканты как The Hatters, Нейромонах Феофан, Монеточка, Эрика Лундмоен и Tritia.

Цель Mint Music Showcase состоит в том, чтобы российские музыканты смогли стать полноценными участниками мировой фестивальной культуры и обрести поклонников по всему миру. Компания «МегаФон» не только финансирует приезд экспертов, определяющих мировую музыкальную моду, но и дает возможность организаторам отправить на мировые фестивали российских артистов, взяв на себя расходы по логистике.

С новостями шоукейса можно будет познакомится в социальных сетях артистов по хэштегу #MegaFon_Vibe. Сейчас «Дикая Мята» является единственным российским опен-эйр фестивалем, признанным европейской ассоциацией фестивалей.