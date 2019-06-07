Глава «МегаФона» назвал основные тренды телекоммуникационного рынка

Сегодняшние тренды в телекоммуникационной отрасли делятся на две группы: тренды, которые вносят ограничения, и тренды, которые потенциально могут положительно повлиять на развитие отрасли. Об этом рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян в ходе выступления на сессии «Новый телеком: расширяя границы отрасли», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.

Дискуссия, участие в которой приняли руководители телекоммуникационных компаний, представители органов власти и эксперты, была посвящена переходу России к цифровой экономике и связанными с этим проблемами.

Градус регулирования, конечно, повысился, согласился с коллегами гендиректор «МегаФона». При этом он отметил, что это имеет свои плюсы и минусы. «В частности, в сфере регулирования Big Data мы, как оператор, который имеет контакт с клиентом, должны заботиться о том, чтобы персональные данные не утекали, чтобы клиент чувствовал себя комфортно, доверив нам не только свои деньги, но и персональные данные. И мы перед ним за это отвечаем. Поэтому регулирование и поиск такого регулирования в отношении Big Data в рамках этой конфедерации полезен», — отметил он.

Еще один важный тренд, по его словам, – это тренд 3,4-3,8 (диапазон частоты, гигагерц). На полях форума мы с «Ростелекомом» и присоединившимися провели международный видеозвонок по сетям 5G. Мы будем и дальше тестировать эту технологию и верим, что пласт продуктов, который откроется для рынка, буде существенным». По словам выступавшего, это «ограничительный тренд», поскольку ясности вокруг этого диапазона мало и необходим единый модератор этого вопроса.

Также, по словам Геворка Вермишяна, игрокам рынка необходимо объединение в вопросе идентификации- все участвовали в разработке соответствующего стандарта. Этот рынок, считает Геворк Вермишян, большой, он позволит каждому из операторов получать по своим абонентам качественный поток больших данных и обрабатывать их. «Оператор получит возможность упростить жизнь абонентов – забыть тяжелые пароли от каждого сайта, которые вы и так выписываете на листочек и храните в кармане, что не свидетельствует о высокой безопасности хранения этой информации. Вы всегда помните номер телефона, а значит, и инфокарты, которая под ним. Mobile ID (способ регистрации на сайтах по номеру телефона) – хорошая вещь, которая нас не ссорит, а, наоборот, объединяет».

