«МегаФон» показал модель управления городским пространством

«МегаФон» продемонстрировал на ПМЭФ работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры — «Цифровой двойник» для Кронштадта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Для реализации проекта, «МегаФон» за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга.

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности, и на основании предиктивной аналитики определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

«Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

В рамках первого дня ПМЭФ-2019 возможности «Цифрового двойника» Кронштадта оценил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания "Цифрового двойника". Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город», — говорит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Цифровой двойник — это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования — от фото и видео информации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. Платформа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом, позволит увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.

«Двойник» даст возможность встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа.

Соглашение между Санкт-Петербургом и «МегаФоном» о стратегическом партнерстве было подписано в прошлом году на ПМЭФ-2018. По условиями соглашения, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт.