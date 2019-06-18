С рассказавшего о богатствах генерала журналиста сняли обвинения и освободили

Московский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, которого руководитель управления Следственного комитета России по Калининградской области генерал-лейтенант Виктор Леденев обвинил в вымогательстве 50 тысяч долларов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Также на свободу вышел второй фигурант дела — бывший заместитель полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу миллиардер Александр Дацышин.

В приговоре суд переквалифицировал вмененное им обвинение с вымогательства на самоуправство, назначил обязательные работы, но освободил от наказания с учетом времени нахождения под арестом.

Гособвинитель просил суд приговорить Рудникова к десяти годам колонии строгого режима, а Дацышина — к восьми.

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По версии следствия, в газете «Новые колеса», в которой Рудников занимает пост главного редактора, вышла серия статей о генерале Леденеве и его шикарном особняке в Калининграде. Офицер расценил эти публикации о нем как позорящие его репутацию начальника управления Следственного комитета России по Калининградской области.

Суд изучил запись переговоров, скрыто сделанных ФСБ. Специальную аппаратуру спецслужбы спрятали в цветочном горшке, стоящем в служебном кабинете генерала, и в его галстуке. На аудио и видеозаписи не были зафиксированы угрозы Рудникова в адрес генерала или получения журналистом денег.

Рудникова задержали в ноябре 2017 года после того, как в кафе Леденев передал его помощнице пакет с мечеными купюрами. Генерал обвинил журналиста в вымогательстве у него 50 тысяч долларов. При задержании журналиста жестоко избили, а на допрос привели в одних трусах. Рудникова поместили в СИЗО «Лефортово». Он категорически отрицал вымогательство денег. По его словам, генерал обещал ему помочь с расследованием дела о покушении на него.

«Новые колеса» — независимая газета Калининграда, известна в регионе своими разоблачительными публикациями. Благодаря журналистской деятельности Рудников несколько раз избирался депутатом областной думы. 17 марта 2016 года неизвестные напали с ножом на журналиста, он получил серьезные ранения, но выжил. За покушение был осужден к 9 годам бывший боец ОМОНа Алексей Каширин, его сообщник — капитан полиции Михаил Ващук избежал наказания. Заказчик остался неизвестен.

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