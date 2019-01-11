Генерал расплатился мечеными деньгами за негативные публикации о его богатстве

В Московский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело о вымогательстве 50 тысяч долларов у генерал-лейтенанта Следственного комитета (СК) России Виктора Леденева. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

В статусе обвиняемых проходят бывший заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацышин и главный редактор газеты «Новые колеса» Игорь Рудников.

По версии следствия, в этом издании вышла серия статей, позорящих репутацию начальника управления Следственного комитета России по Калининградской области Леденева. В частности, в них шла речь о шикарном особняке, в котором живет генерал.

17 августа 2017 года Рудников узнал от своего знакомого Дацышина, что генерал недоволен публикациями, которые причиняют «существенный вред его правам и законным интересам». После этого у главреда возник «умысел, направленный на вымогательство у Леденева 50 тысяч долларов под угрозой продолжения распространения позорящих сведений», говорится в сообщении пресс-службы.

Как считают следователи, Дацышин выступил посредником и передал Леденеву требование Рудникова о передаче денег. 1 ноября 2017 года в калининградском кафе ProSushi генерал СК передал помощнице главреда пакет с мечеными купюрами.

В тот же день Рудникова задержали сотрудники ФСБ. Ему также вменяется то, что он скрыл имеющийся у него вид на жительство в США.

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Журналиста при задержании жестоко избили: перелом руки и сотрясение мозга, писала газета «Московский комсомолец». На первый допрос Рудникова привели в одних трусах в шесть часов утра. С требованием освободить журналиста выступила международная организация «Репортеры без границ», Совет по правам человека при президенте России и правозащитница Людмила Алексеева.

Рудников отрицает факт вымогательства денег у Леденева. По его словам, генерал обещал ему передать документы по уголовному делу о покушении на Рудникова.

«Новые колеса» — независимая газета Калининграда, известна в регионе своими разоблачительными публикациями. Благодаря журналисткой деятельности Рудников несколько раз избирался депутатом областной думы. В настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».

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