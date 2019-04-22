ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».

Специальную аппаратуру спецслужбы спрятали в цветочном горшке, стоящем в служебном кабинете генерала, и в его галстуке.

Суду были предъявлены видео и аудиозаписи разговоров Леденева с журналистом, бывшим депутатом калининградской облдумы Игорем Рудниковым, который пришел на личный прием к руководителю калининградского управления СК.

По версии следствия, в газете «Новые колеса», в которой Рудников занимает пост главного редактора, вышла серия статей о Леденеве. В частности, в них шла речь о шикарном особняке, в котором живет генерал. Леденев расценил эти публикации о нем, как позорящие его репутацию начальника управления Следственного комитета России по Калининградской области.

Рудникова задержали в ноябре 2017 года после того, как в кафе генерал СК передал помощнице главреда пакет с мечеными купюрами. Журналиста обвинили в вымогательстве у Леденева 50 тысяч долларов.

Изученные в суде аудио и видеозаписи не зафиксировали угроз в адрес генерала или получения денег Рудниковым, отмечает «Коммерсантъ».

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Из них следует, что Леденев согласился направить в прокуратуру письмо о переквалификации дела о покушении на журналиста, на что Рудников пообещал в случае «процессуального действия» больше не жаловаться на генерала.

На видео «Галстук» зафиксировано: Леденев написал на листке календаря «50 000», затем он поднимает другой лист бумаги, под которым лежит пачка денег. Рудников отказывается брать их, даже после уговоров Леденева о том, что в его кабинете «можно быть спокойным», «здесь проверяется моя безопасность».

Также суд изучил запись разговора генерала с Александром Дацышиным, вторым фигурантом дела — бывшим замполпреда президента в СЗФО. Ленедев сообщил собеседнику, что «торговаться не будет», но должен «быть уверен, что на этом все закончится», и хотел бы еще положительную «статейку», чтобы «погасить проблему». Дацышин пообещал «подумать» насчет статейки, позже перезвонил генералу и сообщил ему, что отказывается помогать.

Рудникова при задержании жестоко избили, а на допрос привели в одних трусах. Он отрицает вымогательство денег. По его словам, генерал обещал ему помочь с расследованием дела о покушении на него.

Рудников находится в СИЗО «Лефортово».

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