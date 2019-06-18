Редкую лисицу-альбиноса сняли на видео

metro.co.uk

На севере Лондона, Англия, мужчина запечатлел редкую лисицу-альбиноса, гуляющую по автостоянке. Видеозаписью заинтересовалось британское издание Metro.

42-летний Чимански Перейра (Chimanski Pereira), снявший ролик, очень удивился, когда увидел редкое животное. Сначала он подумал, что это собака. На кадрах видно, как лисица с сородичами гуляет по парковке возле жилого дома, а затем убегает.

По словам Перейры, встретить подобное животное — большая редкость. В Англии зарегистрировано всего несколько случаев, когда люди сталкивались с лисицами-альбиносами.

Ранее в мае сообщалось, что редкую большую панду-альбиноса сфотографировали в китайской провинции Сычуань. Это первое изображение подобного животного в дикой природе. Один из исследователей отметил, что зверей-альбиносов легче заметить хищникам и они хуже переносят яркий солнечный свет.

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