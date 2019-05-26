Редчайшая панда-альбинос впервые попала на камеру

Редкую большую панду-альбиноса сфотографировали в заповеднике Вэньчуань-Улун в китайской провинции Сычуань. Это первое изображение такого животного в дикой природе, передает South China Morning Post.

Автоматическая камера, установленная в лесу, запечатлела бамбукового медведя в середине апреля. На его теле нет ни одного черного пятна, а глаза — розовые.

Исследователь Ли Чен из университета Пекина заявил, что возраст животного — один-два года. «Панда выглядит сильной и идет ровно — это знак того, что генетическая мутация могла не слишком сильно усложнить ему жизнь», — приводит слова ученого агентство «Cиньхуа». Он, однако, отметил, что таких зверей легче заметить хищникам и они труднее переносят яркий солнечный свет.

Большая панда — всеядное млекопитающее из семейства медвежьих. Обитает в горных регионах центрального Китая. До 2016 года считалась исчезающим видом, на данный момент — уязвимый вид. Животное является символом Китая и находится под защитой государства: за убийство панды предусмотрена смертная казнь.

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