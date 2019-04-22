Редчайшего оленя-альбиноса сняли на камеру

Житель американского штата Мичиган запечатлел редчайшего оленя-альбиноса. Своим снимком он поделился с изданием Livingston Daily.

Рассел Реом (Russell Rheaume) из поселка Брайтон, округ Ливингстон, направлялся в сторону дома, когда заметил у дороги оленя белого окраса. 74-летний мужчина тут же достал смартфон и сфотографировал зверя. «Самка очень неострожно переходила дорогу, ее надо оштрафовать», — шутливо заметил американец.

По словам биолога Эшли Отенриет (Ashley Autenrieth), посчитать точное количество оленей-альбиносов по всему миру довольно сложно. «Они настолько редкие, что у нас нет точных данных, — отметила она. — Можете себе представить, насколько они редкие».

Местные жители прозвали олениху Белоснежкой. По словам 64-летнего фотографа Лу Уолдока (Lou Waldock), он одним из первых заметил животное, гуляющее по парку.

Белоснежка родилась прошлой весной. Изначально ее окрас был светло-коричневым, однако в течение нескольких недель особь полностью побелела. «Я сразу говорил: "Она будет альбиносом"», — добавил Уолдок. Кроме того, самка отличается от сородичей голубым цветом глаз, поскольку розовый цвет считается более распространенным.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!