Alfa Future People объявил лайн-ап фестиваля

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People объявил лайн-ап и рассказал о дополнительных возможностях, которые ждут гостей мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего посетителям фестиваля, который состоится с 16 по 18 августа в Нижегородской области, будут доступны семь сцен. На главную Main Alfa Stage выйдут такие исполнители, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek. На площадке BASS STAGE by S7 Airlines выступят Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Delta Heavy. На сцене Miller Future Music музыку будут исполнять звезды мирового и отечественного техно. Также на Alfa Future People будут представлены trance, live и deep площадки. Хедлайнерами BURN stage станут андеграунд-музыканты «ЛАУД» и Cream Soda.

Помимо музыки гостей Alfa Future People ждут зоны спорта и лекторий, организованный онлайн-университетом Skillbox. На лекциях спикеры расскажут о профессиях будущего, здоровом образе жизни, современном искусстве, а также порассуждают о будущем электронной музыки. В спортивной зоне будет представлено 15 видов активностей, начиная с футбола и заканчивая альфагравити.

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