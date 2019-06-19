Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова и его окружение в коррупции, назвав их «средневековыми бандерлогами», передает «Таймер».

В ходе встречи со своими сторонниками политик также пригрозил мэру города «антикоррупционным спецназом». Саакашвили показал наручники, в которых он был депортирован с Украины, и заявил, что «лично защелкнет их на запястьях» Труханова. Он добавил, что перед ним стоит задача — добиться досрочного роспуска городского совета и назначения внеочередных выборов осенью текущего года.

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Ранее Саакашвили заявлял, что высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат. По его словам, коррупция в стране — болезненная тема для населения, в связи с чем украинцы активно эмигрируют в соседние страны.

О желании стать мэром Одессы экс-президент Грузии заявил в 2017 году. «Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — утверждал он.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го.

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