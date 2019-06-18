Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат. Об этом заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире NewsOne.

По его словам, коррупция в стране — болезненная тема для населения, в связи с чем украинцы активно эмигрируют в соседние страны. «Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж [происходят] смерти людей. Не только враг убивает солдат. Это грустная история», — заметил Саакашвили.

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В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских деталей для оборонных предприятий Украины. Организаторами преступной схемы названы замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь. Оба ранее носили фамилию Свинарчук.

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