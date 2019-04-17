Раскрыта коррупционная схема «Украинских железных дорог» с Россией

Госкомпания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») с помощью коррупционных схем закупает российские запчасти для поездов по стоимости, которая в пять раз превышает заявленную производителями. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на расследование проекта «Залізниця без корупції».

Схема разбирается на примере проведенного осенью 2018 года тендера на закупку локомотивных скоростемеров, которые не производятся на Украине. В тендере приняли участие ООО «Электротех» и якобы созданная в 2014 году жителем Крыма Максимом Ковальчуком ООО «НТП «Трансинвест». Обе компании предлагали схожую цену на детали, не снижая ее по ходу продвижения конкурса, предоставленные ими справки и листы согласования были идентичными. Кроме того, обе компании предлагали продукцию одного и того же производителя — зарегистрированного в Пензе ОАО «Электромеханика».

«При этом стоимость продукции существенно отличается от цены на эти товары в России. В частности, скоростемер 3СЛ2М железная дорога покупает по 86 тысяч гривен с НДС. Тогда как в России он в розницу стоит 38 тысяч рублей. Это около 17 тысяч гривен», — пишут авторы расследования.

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Как указывается в расследовании, тендер на закупку локомотивных скоростемеров — не единственный, в котором принял участие «Трансинвест». За пять лет с момента основания этой компании «Украинские железные дороги» заключили с ней контракты на сумму 450 миллионов гривен (около 1 миллиарда 100 тысяч рублей).

В схожих схемах «Укрзализныця» участвовала с компаниями «Техелетропром», «Эней» и «Интеркабель Киев», которые по завышенной стоимости продавали «Украинским железным дорогам» детали, произведенные на предприятиях Магнитогорска, Нефтегорска и других российских городов.

Ранее проект Bihus.info опубликовал расследование о коррупции в «Укроборонпроме». Согласно полученной журналистами информации, приближенные к действующему президенту Украины Петру Порошенко люди наживались на контрабандных закупках российских запчастей для украинских оборонных предприятий. Как и в случае с «Укрзализныцией», предприятие переплачивало в 2-4 раза больше рыночной стоимости.

Петр Порошенко потребовал допрашивать подозреваемых в коррупции топ-менеджеров «Укроборонпрома» на детекторе лжи. Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил, что на допрос по коррупционным делам может быть вызван и сам глава государства.

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