Японцам запретили бить непослушных детей

Парламент Японии в среду, 19 июня, принял закон, запрещающий физическое наказание детей ради дисциплины. Об этом сообщает The Mainichi.

Газета уточняет, что поправки запрещают применять физическую силу к детям за их проступки, но в то же время не предусматривают наказания для нарушителей. Отмечается, что местные органы власти и центры по защите детей должны будут самостоятельно работать с родителями или опекунами, которые были замечены в жестоком обращении. В частности, они смогут активнее вмешиваться в ситуацию и давать рекомендации на основе медицинских и психологических экспертиз.

При этом сотрудники служб соцзащиты, работающие с детьми, будут разделены с теми, кто имеет дело с родными несовершеннолетних. Новые меры вступят в силу 1 апреля 2020 года.

ТАСС отмечает, что в планах правительства Японии также пересмотреть уголовное законодательство. В него хотят внести поправки, связанные с моральным унижением детей.

Об одобрении поправок к закону о защите детей стало известно в марте. Их начали обсуждать после «дела 10-летней Мии Курихары». В феврале девочку нашли мертвой дома после того, как власти отказались рассматривать дело о ее жалобах на жестокое обращение.

В Японии воспитание детей характеризуется вербальным и психологическим воздействием на ребенка. Японских детей иногда называют одними из самых капризных, потому что в большинстве случаев жестких запретов родители им не предъявляют. Дисциплине, умению существовать в коллективе и подчиняться правилам их учат, как только они попадают в школу.

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