Преступник завел «сторожевую» белку и откормил ее наркотиками

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В американском округе Лаймстоун, штат Алабама, полицейские обнаружили в доме у преступника специально обученную «сторожевую белку». Об этом сообщает информационный портал WAFF 48.

В понедельник, 17 июня, полицейские пришли к 35-летнему Мики Полку (Mickey Paulk), чтобы арестовать его за незаконное владение огнестрельным оружием, хранение запрещенных наркотических веществ и средств для их изготовления и применения. Мужчины не оказалось дома, и правоохранители арестовали его соседа, 37-летнего Ронни Рейнольдса (Ronnie Reynolds).

Во время обыска полицейские обратили внимание на клетку с агрессивной белкой. По данным полиции, Полк держал ее как сторожевое животное и, предположительно, подкармливал метамфетамином, чтобы она вела себя агрессивно. Сотрудник полицейского департамента округа Лаймстоун Стивен Янг (Stephen Young) признался, что никто не хотел подходить близко к клетке белки. «За 18 лет работы в правоохранительных органах впервые вижу такое», — добавил он.

Власти отметили, что не существует безопасного способа проверить, правда ли животное кормили наркотиками.

Судьба белки остается неизвестной. Полк объявлен в розыск. Пока неясно, предъявят ли ему обвинения в жестоком обращении с животными.

В апреле сообщалось об аресте попугая за содействие наркодилерам. Во время операции бразильских полицейских птица закричала: «Мама, полиция!», предупредив хозяев-наркоторговцев.

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