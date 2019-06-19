Идею готовить космонавтов в Чечне раскритиковали

Идея готовить космонавтов в чеченском университете спецназа не имеет смысла и вряд ли возможна. Об этом заявил летчик-космонавт Максим Сураев, сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

«Давайте будем готовить юристов в сельскохозяйственном колледже или пилотов в колледже для агрономов. Институт спецназа и космонавты — это никак не связано. И потом, в дипломе не пишут специальность "космонавт", это отдельная история. Ни в одном университете ни в одной стране мира нет такого», — сказал он изданию.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров обсудил с делегацией Центра подготовки космонавтов имени Гагарина организацию альпинистской и воздушно-десантной подготовки российских космонавтов на базе Российского университета спецназа в Чечне. Возглавивший делегацию летчик-испытатель Павел Власов отмечал, что между подготовкой космонавтов и спецназовцев много общего, и в республике можно проводить значительную часть обучения.

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