Поставки иностранного сыра и масла в Россию рекордно выросли

Поставки в Россию иностранных молочных продуктов выросли в январе — апреле 2019 года на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

За первые четыре месяца этого года в страну ввезли 2,25 миллиона тонн молока и молочных продуктов общей стоимостью 865,6 миллиона долларов.

Отмечается, что поставки масла, сыра и творога в 2019 году достигли максимума после введения в рамках контрсанкций запрета на импорт молочной продукции. В частности, сыров и творога в завезли 84,5 тысячи тонн, а сливочного масла — 39,7 тысячи тонн.

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Основным поставщиком остается Белоруссия: на нее пришлось порядка 70 процентов импорта, за первые четыре месяца этого года поставки оттуда поднялись на 7 процентов, до 1,5 миллиона тонн. В то же время резко увеличились поставки молока из стран дальнего зарубежья. Их доля выросла почти в два раза, до 28 процентов общего объема.

Значительно вырос импорт из Новой Зеландии — в январе — апреле 2018-го на ее долю приходилось лишь 3 процента импорта, а в этом году — поднялась до 10 процентов. С 3 до 7 процентов вырос импорт из Уругвая, из Аргентины — с 3 до 5 процентов.

По оценке Союзмолока, рост импорта связан с тем, что российские производители не выдерживают конкуренции с иностранцами, которые предлагают более низкие цены.

По оценке Россельхознадзора, поддельным является каждый пятый молочный продукт в России. Сфальсифицировано более 21,6 процента продуктов, проверенных ведомством.

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