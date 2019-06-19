Восемь женщин обвинили сценариста фильмов «Хроника» и «Яркость» в насилии

Восемь женщин обвинили американского сценариста Макса Лэндиса, известного по работе над фильмами «Хроника», «Яркость» и сериалом «Детективное агентство Дирка Джентли», в сексуальном и эмоциональном насилии. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Пять из восьми женщин решили не называть своих имен. Три девушки заявили о том, что Лэндис душил их, еще одна рассказала, что сценарист прижал ее к земле и изнасиловал. По словам двух других женщин, они подверглись сексуальному насилию на съемочных площадках.

Бывшая девушка сценариста Эни Бейкер призвала женщин не тратить свою энергию на Лэндиса. Еще одна встречавшаяся с ним ранее девушка назвала сценариста «серийным насильником» и рассказала, как он осуждал ее внешний вид и показывал жесткие и унизительные ролики с порно. В 2017 году актриса Анна Аккана охарактеризовала Лэндиса как «психопата, который подвергает женщин сексуальному насилию».

Ранее в мае американский певец R Kelly был обвинен в педофилии. Также ему предъявлено 21 обвинение в сексуальном насилии.

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