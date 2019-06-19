Lexus одел детей

Японский производитель автомобилей класса люкс Lexus выпустил в своем собрании Lexus Boutique линию одежды, игрушек и аксессуаров для детей Kids Collection. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 19 июня.

В коллекцию вошли толстовки, бейсболки и футболки с яркими принтами для мальчиков и девочек, мягкая накладка на ремень безопасности автомобиля, плюшевый медведь-трансформер, превращающийся в подушку для шеи, значки с изображением животных и автомобилей, книжка-раскраска с карандашами и наклейками и яркие пеналы.

Фото: Lexus 1 /7

Ранее сообщалось, что Lexus представил документальный фильм о выживании человеческого мастерства, продолжительность которого составляет 60 тысяч часов (2,5 тысячи суток). Премьера картины Takum Living («Такуми — 60 000 часов борьбы за мастерство человека») состоялась на кинофестивале DOC NYC в Нью-Йорке. В центре сюжета — четыре японских мастера, каждый из них посвятил жизнь своему ремеслу: шеф-повар (обладатель двух мишленовских звезд), мастер традиционного вырезания из бумаги, специалист по производству автомобилей и плотник одной из старейших строительных компаний в мире.

