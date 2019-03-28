Lexus снял фильм на 2,5 тысячи суток

Японская компания Lexus представила документальный фильм о выживании человеческого мастерства, продолжительность которого составляет 60 тысяч часов (2,5 тысячи суток). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера картины Takum Living («Такуми — 60 000 часов борьбы за мастерство человека») состоялась на кинофестивале DOC NYC в Нью-Йорке.

Режиссер Клей Джетер поднимает вопрос: «как мы будем ценить и сохранять искусство, созданное человеком, если одновременно проектируем технику, способную работать точнее и быстрее чем люди?»

Кадр: Lexus 1 /3

В центре сюжета — четыре японских мастера, каждый из которых посвятил жизнь своему ремеслу: шеф-повар и обладатель двух звезд Мишлен, мастер традиционной резьбы по бумаге, мастер-эксперт по изготовлению автомобилей и плотник одной из старейших строительных компаний в мире. Их истории за кадром рассказывает бывший директор Британского музея Нил Макгрегор.

Документальный фильм, созданный лондонским агентством The&Partnership, доступен на сайте takumi-craft.com. Он также появится на сервисах Amazon Prime Video, Amazon Instant, Google Play и iTunes.

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