Россиянам предложили новый городской кроссовер Lexus UX

В России стартовали продажи нового городского кроссовера Lexus UX. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Автомобиль представлен в двух версиях: UX 200 и UX 250h. Также клиентам предлагается версия F SPORT, которая доступна как для модели Lexus UX 200, так и для модели Lexus UX 250h.

Lexus UX 200 оснащен бензиновым четырехцилиндровым рядным двигателем рабочим объемом 1987 кубических сантиметров и мощностью 150 лошадиных сил.

Версия Lexus UX 250h оборудована электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1987 кубических сантиметров, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four.

Изображение: Lexus 1 /3

Кузов кроссовера доступен в 13 вариантах расцветки. Среди них два оттенка — «белый металлик F SPORT» и «синий металлик F SPORT» — предлагаются только для версий F SPORT. Обивка салона Lexus UX может быть изготовлена из ткани, кожи, а также быть комбинированной для версии F SPORT.

Стоимость автомобиля — от 2 316 000 до 3 736 000 рублей. Независимо от версии и комплектации в цену включены три года технического обслуживания, три года использования сервиса «Помощь на дороге» и три года гарантии.

В марте на автосалоне в Женеве японский производитель автомобилей класса люкс Lexus презентовал концепт модели LC Convertible. В основе дизайна нового автомобиля лежит флагманское купе LC, дополнительно оснащенное откидным верхом.

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