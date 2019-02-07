Россиянин вышел в финал конкурса Lexus Design Award 2019

Автомобильный бренд Lexus объявил имена шестерых финалистов премии Lexus Design Award 2019. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 5 февраля.

Среди вышедших в финал — дизайнеры и инженеры из разных стран: россиянин Дмитрий Балашов, создавший конструкцию «Эковихрь» для генерации энергии (турбину, собирающую во время взлета струю газов реактивного двигателя самолета и преобразующую ее в электроэнергию), американка Лиза Маркс за бюстгальтер для переживших мастэктомию женщин, изготовленный из алгоритмического 3D-кружева, британец турецкого происхождения Реззан Хасоглу за аренофил (проект изготовления предметов из пустынного песка с добавлением вяжущих материалов, филлипинец Джеффри Дела Крус (Филиппины) за систему модульного строительства «Балуто», Шучжань Юань из Китая за оборудование для экстренного сбора нефтяных пятен «Гидрус» и Бен Беруик из австралийской компании Prevalent за штору «Солгами», производящую электроэнергию и улучшающую освещение в помещениях.

Изображение: предоставлено пресс-службой Lexus 1 /11

В 2019 году конкурс Lexus Design Award 2019 собрал рекордное количество работ среди всех стран-участниц: 485 заявок, 47 из которых вошли в топ-90 международного шорт-листа. Российский этап конкурса — Lexus Design Award 2019 Russia Top Choice — проводится уже третий год подряд.

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Lexus Design Award — международный конкурс в области дизайна, впервые проведенный в 2013 году в сотрудничестве с designboom. Его цель — способствовать росту общественно-полезных идей с помощью поддержки дизайнеров и конструкторов, чьи работы могут помочь в создании светлого будущего. Шесть финалистов конкурса получает возможность воплотить собственные прототипы совместно с кураторами, всемирно известными дизайнерами.

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