Автомобиль Lexus проехал по России миллион километров

Компания Lexus зафиксировала один из самых больших показателей пробега среди флагманских внедорожников в России — один миллион километров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Автомобиль Lexus LX 470, выпущенный в 2006 году и официально проданный на территории России, к 2018-му проехал более одного миллиона километров. По словам владельца машины Юрия Николаевича, в процессе эксплуатации во внедорожнике были заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако серьезных неисправностей ни разу не возникло.

Фото: Lexus 1 /5

Кроме того, машина обслуживалась только у официального дилера бренда, что подтверждают отметки в сервисной книжке и сохранившиеся заказ-наряды.

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«Мы убедились, что надежнее Lexus на рынке ничего нет. Автомобиль за все эти годы не доставлял хлопот, ни разу не подвел неожиданной неисправностью, заводился в самый сильный мороз, проезжал там, где буксовали грузовики. Даже двигатель ни капли масла не брал. Только после пробега 500 тысяч километров его расход стал расти», — поделился владелец машины.

В октябре в России стартовали продажи новой специальной версии флагманского внедорожника Lexus LX Black Visio. Автомобиль доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Бензиновые версии обозначены черными рейлингами на крыше, а дизельные оборудовали 21-дюймовыми черными коваными колесными дисками.

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