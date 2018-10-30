Lexus решил завоевать Instagram

Автомобильный бренд Lexus выпустил серию брендированных GIF-стикеров для социальной сети Instagram. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 октября.

Идея запуска GIF-стикеров состояла в том, чтобы владельцы автомобилей смогли создавать в Instagram-stories уникальный контент, связанный с Lexus.

«GIF — кладезь возможностей для создания брендированного контента, — прокомментировал Юрий Кабасин, креативный директор Isobar Moscow. — Два миллиарда “гифок” в день подгружаются с платформы Giphy в разные соцсети. При этом оказалось, что автомобильная категория там представлена слабо. Мы решили это исправить и дать возможность не только владельцам Lexus, но и владельцам других марок разбавить свои соцсети ярким, но в то же время брендированным контентом, превратив свои stories в рекламу Lexus».

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В серию вошли 19 картинок, к которым подобраны популярные теги, по которым их легко найти и добавить в stories. За первые 24 часа GIF-стикеры просмотрело около миллиона пользователе, а в течение месяца с момента загрузки они получили 38,6 миллиона просмотров.

В октябре 2018 года в России стартовали продажи новой специальной версии флагманского внедорожника Lexus LX Black Vision. Автомобиль доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Бензиновые версии обозначены черными рейлингами на крыше, а дизельные оборудовали 21-дюймовыми черными коваными колесными дисками. Для флагманских внедорожников этой серии предусмотрено два цвета кузова: «Искрящийся белый специальный металлик» и «Черный металлик».

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