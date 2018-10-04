В России появился новый внедорожник Lexus

В России стартовали продажи новой специальной версии флагманского внедорожника Lexus LX Black Vision. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Автомобиль доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Бензиновые версии обозначены черными рейлингами на крыше, а дизельные оборудовали 21-дюймовыми черными коваными колесными дисками.

Материалы по теме Скрытые шедевры Знакомство с гибридным искусством в пространстве Lexus Dome

Для флагманских внедорожников этой серии предусмотрено два цвета кузова: «Искрящийся белый специальный металлик» и «Черный металлик». Решетка радиатора и дверные ручки окрашены в черный цвет. Кроме того, накладки черного цвета установлены на дверях пассажирского салона и на двери багажного отсека.

Новый внедорожник Lexus LX Black Vision уже представлен у всех официальных дилеров в России по цене от 6 981 000 до 7 159 000 рублей.

В октябре стало известно, что в начале 2019 года на российский рынок выйдет первый в истории японского бренда Lexus компактный премиальный кроссовер Lexus UX, мировая премьера которого состоялась на международном автосалоне в Женеве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!