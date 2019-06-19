Киркоров поделился видео жесткой посадки в московском аэропорту

fkirkorov / Instagram

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров поделился видео жесткой посадки самолета, в котором он летел в Москву из Варны (Болгария). Ролик опубликован в Instagram-аккаунте знаменитости.

На записи видно, как самолет ударяется о взлетно-посадочную полосу, а затем снова набирает высоту. За кадром слышны крики пассажиров.

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Обошлось. На сей раз. Живем дальше!» — написал певец и поблагодарил пилотов S7 за профессионализм.

Позже экипажу удалось успокоить пассажиров. Самолет успешно приземлился со второй попытки.

18 мая пресс-секретарь Домодедово Александр Власов опроверг слова Филиппа Киркорова о нештатной ситуации при посадке в московском аэропорту.

За несколько часов до этого музыкант сообщил, что возвращался из Варны в Москву с детьми рейсом авиакомпании S7 и их самолет ударился о взлетно-посадочную полосу при посадке, после чего пошел на второй круг.

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