Самолет с Киркоровым на борту ударился о взлетно-посадочную полосу

Самолет с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым на борту не смог с первой попытки приземлиться в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает портал Super.

Музыкант со своими детьми возвращался в Москву из Варны с гастролей рейсом авиакомпании S7. По информации издания, лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу при посадке, после чего пошел на второй круг.

Экипажу удалось успокоить пассажиров. Пилоты успешно посадили самолет со второй попытки.

Сам Филипп Киркоров поблагодарил летчиков за профессионализм, однако отметил, что посадка была не очень комфортной. «Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса», — приводит комментарии певца издание «Говорит Москва».

Ранее в июне самолет Airbus A319 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва — Астрахань, совершил аварийную посадку. На борту авиалайнера находились 89 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.

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