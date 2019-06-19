Саакашвили вслед за Зеленским порезвился в фонтане

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он пробегает через работающий фонтан в Одессе.

«В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!» — написал политик, вероятно, намекая на аналогичный забег президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполе.

15 июня в сети появилось видео, на котором Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан в Мариуполе. Президент выступал на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. После выступления глава государства вместе с охранниками пробежал через фонтан, делая вид, что сбегает от толпы на площади.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!