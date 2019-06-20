Арестован бизнесмен Бойко-Великий

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс». Об этом сообщает РИА Новости.

В поставлении суда отмечается, что следствие установило не всех участников хищения. Адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов сообщил, что постановление будет обжаловано.

Ранее, 19 июня, Следственный комитет России предъявил бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тысяч долларов. По версии следствия, в 2014 году основатель агрохолдинга «Русское молоко» похитил полмиллиона долларов со счета одного из клиентов банка «Кредит-экспресс». Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.

О задержании бизнесмена стало известно вечером 19 июня. Вместе с ним по делу о хищении задержаны председатель правления банка «Кредит-экспресс» Алла Кабанова, глава московского филиала банка и другие лица.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

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