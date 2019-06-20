Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Иран опубликовал видео пуска ракеты по американскому беспилотнику
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Рэпер Дрейк откупился от обвинившей его в изнасиловании модели
Принц Гарри отказался заниматься благотворительностью с братом из-за конфликта
Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Кардинал Шри-Ланки обвинил власти в сокрытии информации о терактах
Рабинович рассказал о планах Рады распродать землю и легализовать гей-браки
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Арестован бизнесмен Бойко-Великий
Новости партнеров

В гонке за пост премьер-министра Британии остались два кандидата

Перейти в «Мою Ленту»

После финального раунда голосования в Консервативной партии за пост премьер-министра среди кандидатов остались только бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант, третий кандидат Майкл Гоув выбыл из гонки, сообщает Reuters.

В голосовании уверенно лидирует Джонсон: он получил 160 голосов, в то время как Хант и Гоув — по 77 и 75 голосов. Между Джонсоном и Хантом в конце июля будут выбирать более 160 тысяч членов Консервативной партии страны.

В предыдущем раунде голосований из гонки выбыл глава МВД Саджид Давид, а до него — министр международного развития Рори Стюарт.

По оценкам экспертов, следующим главой британского правительства может стать Джонсон — в том числе по той причине, что он изначально был сторонником выхода страны из Евросоюза, а Хант сперва выступал против этого решения.

Джонсона и ранее считали основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй. Он — один из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась бывший премьер. В июле 2018-го из-за разногласий на этой почве он ушел с должности министра иностранных дел.

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Из-за правительственного кризиса Евросоюз уже два раза давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мусульмане сравнили Бориса Джонсона с Гитлером
Определен вероятный преемник Мэй
Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 июня

Коммунизм не пройдет

Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
20:26Сегодня

Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник

20:56Сегодня

Кардинал Шри-Ланки обвинил власти в сокрытии информации о терактах

13:36Сегодня

Вьетнамцы собрались бороться с гниением Хо Ши Мина с помощью россиян

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
19:40Сегодня

В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных

18:05Сегодня

Санкции против России из-за Крыма продлили сразу на год

17:25Сегодня

Путин рассказал о наемниках в Сирии

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
10:38Сегодня

Шестой по величине город Индии остался без воды

20:14Сегодня

Американский спецназовец пошел под суд за казнь пленного подростка

00:34Сегодня

США отправят на Ближний Восток ракетные комплексы из-за Ирана

Россия
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Все в этом деле кромешный кошмар»
Сестры Хачатурян убили отца, который их бил и насиловал. Ради них люди вышли на улицы
Попросившие канадского убежища россияне захотели переехать целым городом
Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей
В России захотели ввести отдельную статью за осквернение памятников воинам
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник
Кардинал Шри-Ланки обвинил власти в сокрытии информации о терактах
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных
Санкции против России из-за Крыма продлили сразу на год
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Рабинович рассказал о планах Рады распродать землю и легализовать гей-браки
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Смерть депутата Рады Тымчука назвали самоубийством
Украинское радио пожаловалось на засилье евреев в политике
Украинских патриотов обвинили в «продаже» Крыма
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Названа самая выгодная компания мира
Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Путин рассказал о склонностях Кудрина
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Путин вступился за арестованных богачей
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Сын генерала ФСБ сел за торговлю наркотиками
Избивший зэков под «Полет валькирий» тюремщик избежал тюрьмы
Офицеров ФСБ посадили за рейдерство
Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Россия нашла замену космонавтам
SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy
США испытали показанный 9 мая лунный двигатель
Назван неожиданный вред от смартфонов
Все материалы
Спорт
Самый страшный раунд
Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
Рестлер написал твит о смерти и умер
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Бой врага Макгрегора и его друга пройдет в условиях повышенной безопасности
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Глава UFC призвал разрушить современный бокс
Головин порассуждал о минусах российского футбола
Все материалы
Культура
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Алибасова решили проверить на психотропные вещества
Рэпер Дрейк откупился от обвинившей его в изнасиловании модели
Водка заставила Рассела Кроу купить голову динозавра у Леонардо Ди Каприо
Певец Шура рассказал о наркозависимости среди российских поп-звезд
Все материалы
Интернет и СМИ
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом
Молодожены и гости рассказали о самых странных случаях на свадьбах
Дзюба поматерился на камеру во время прямой линии и заинтриговал зрителей
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Знаменитости вернули в моду пошлый тренд из 2000-х
Раскрыт секрет ягодиц Ким Кардашьян
Фотошоп на талии и лице супермодели разозлил пользователей сети
Европейский суд не признал логотип adidas торговой маркой
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Раскрыты главные приоритеты россиян при выборе отеля
Пассажирка самолета публично пристыдила оскорблявших ее попутчиков
Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Мужчина пережил падение окна на голову
Принц Гарри отказался заниматься благотворительностью с братом из-за конфликта
Стадо разъяренных слонов напало на автомобиль
Путин ответил на вопрос про окрошку
Все материалы
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
Попросившим Путина о помощи женщинам дали новые квартиры
Путин признал сокращение жилищного строительства
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление
Все материалы