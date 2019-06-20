В гонке за пост премьер-министра Британии остались два кандидата

После финального раунда голосования в Консервативной партии за пост премьер-министра среди кандидатов остались только бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант, третий кандидат Майкл Гоув выбыл из гонки, сообщает Reuters.

В голосовании уверенно лидирует Джонсон: он получил 160 голосов, в то время как Хант и Гоув — по 77 и 75 голосов. Между Джонсоном и Хантом в конце июля будут выбирать более 160 тысяч членов Консервативной партии страны.

В предыдущем раунде голосований из гонки выбыл глава МВД Саджид Давид, а до него — министр международного развития Рори Стюарт.

По оценкам экспертов, следующим главой британского правительства может стать Джонсон — в том числе по той причине, что он изначально был сторонником выхода страны из Евросоюза, а Хант сперва выступал против этого решения.

Джонсона и ранее считали основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй. Он — один из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась бывший премьер. В июле 2018-го из-за разногласий на этой почве он ушел с должности министра иностранных дел.

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Из-за правительственного кризиса Евросоюз уже два раза давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

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