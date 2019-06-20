Коммунистов призвали перестать затыкать рот многодетным

Ульяновское региональное отделение «Единой России» потребовало от депутатов-коммунистов Димитровграда перестать затыкать рот многодетным семьям, попросившим положенные им по закону земельные участки. Об этом сообщил секретарь отделения Василий Гвоздев, его слова приводит пресс-служба партии на официальном сайте.

Гвоздев отметил, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из самых важных направлений политики России. По его словам, решение Димитровградской думы, где 26 из 30 депутатов являются членами КПРФ, — это пример наплевательского отношения к многодетным.

«Людей, которые уже долгое время ожидают свои земельные участки, в последний момент просто обманули и перенаправили два миллиона рублей, которые изначально выделялись на межевание земель, на другие цели», — добавил секретарь отделения ЕР.

Ранее 20 июня сообщалось, что многодетные семьи Димитровграда попытались обратить внимание депутатов думы к проблеме выделения земельных участков и написали мелками на площади «Дума, одумайся». Председатель парламента Александр Ерышев возмутился этим обращением и подал заявление в полицию с просьбой наказать активистов.

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