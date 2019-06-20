Коммунисты потребовали наказать многодетных за призыв одуматься

Депутаты-коммунисты городской думы Димитровграда в Ульяновской области потребовали наказать многодетные семьи, которые написали мелками на асфальте фразу «Дума, одумайся». Об этом сообщает портал «УлПравда».

Депутатов возмутило высказывание и последующее его обсуждение. Председатель городского парламента Александр Ерышев, возглавляющий местное отделение КПРФ, назвал надпись оскорблением и обратился в полицию. После этого инициатора акции Алексея Якушева вызвали для дачи показаний.

Таким образом многодетные семьи, проживающие в городе, пытались привлечь внимание местных депутатов к проблеме выделения им земельных участков. Во время последней корректировки бюджета парламентарии решили не выделять средства на межевание участков, которые до конца 2019 года должны получить многодетные.

В мае депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова призналась в нелюбви к России. Соответствующую запись она оставила во «ВКонтакте». Позднее она объяснила, что не отождествляет любовь к стране с патриотизмом.

В декабре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал чиновников не бронзоветь и правильно реагировать на критику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



