Коммунист выписал себе премию ниже прожиточного минимума и стал фигурантом дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего мэра подмосковного Талдома Юрия Журкина, представителя КПРФ, по подозрению в получении незаконной ежемесячной премии в восемь тысяч рублей на протяжении пяти лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, следствие оценило общий ущерб бюджету Московской области от действий подозреваемого в 502 тысячи рублей.

Расследование против Журкина ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению заместителя главы администрации Талдомского городского округа Юрия Крупенина.

По версии следствия, Журкин «с целью личного обогащения» в период с 19 сентября 2013 года по 14 сентября 2018 года назначил себе выплаты стимулирующего характера. Бывший мэр, как полагают в СКР, имел право премировать из сэкономленного бюджета заработной платы только своих подчиненных, но не себя самого.

Журкин не признает своей вины, а его адвокаты заявляют о политической подоплеке уголовного дела, объясняя, что он выступал против идеи объединения городского поселения Талдом и муниципального района в единый городской округ, которую отстаивали единороссы. В итоге объединение все-таки состоялось, а округ возглавил представитель «Единой России» Владислав Юдин.

После этого коммунист Журкин ушел в отставку и стал депутатом Талдомского совета.

В 2013 году прожиточный минимум в Подмосковье составлял 8035 рублей.

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