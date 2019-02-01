В мэрию Чебаркуля пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и выемки документов в мэрии и ряде городских предприятий Чебаркуля (Челябинская область). Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает «Ura.ru».

По предварительным данным, следственные действия проходят на муниципальном унитарном предприятии «Теплоком», а также в компаниях «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). По словам источника в администрации Чебаркуля, работают как полицейские, так и сотрудники Следственного комитета России (СКР).

Как отмечает издание, обыски и выемки документов проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц мэрии по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Между тем глава Чебаркуля Сергей Ковригин сообщил ТАСС, что городская администрация работает в штатном режиме, никаких оперативно-разыскных действий в ней не проводится.

30 января сообщалось, что сотрудники СКР и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводили обыски в администрации Балашихи (Московская область).

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