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ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию Балашихи

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Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в администрации Балашихи (Московская область). Об этом в среду, 30 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями заместителя главы городского округа Балашиха. В рамках следственных действий изымается документация.

13 июня 2018 года сообщалось, что глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков.

Пресс-секретарь чиновника рассказала, что вооруженные люди в масках начали обыск в 6:40 мск. Улицы, прилегающие к дому главы Серпуховского района, были оцеплены.

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