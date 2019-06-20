Россия разочаровалась американским приговором россиянину

Посольство России в США назвало надуманными обвинения в контрабанде документации к военным самолетам разработчику компьютерных игр Олегу Тищенко. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

«По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осужден доставленный ранее из Грузии в США О.М. Тищенко. Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей», — говорится в официальном заявлении диппредставительства.

В посольстве добавили, что сейчас Тищенко направляется домой. «Со своей стороны проконтролируем процесс депортации россиянина в Россию», — подчеркнули дипломаты.

19 июня стало известно, что суд в США приговорил разработчика компьютерных игр из России Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Однако этот срок он уже отсидел, его депортируют на родину.

Олег Тищенко был арестован в США по обвинению в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов. По версии следствия, в 2011 году россиянин нашел на сайте интернет-аукциона eBay старые инструкции к истребителю и попытался их купить, но не смог из-за ограничений платформы. Ему на помощь пришел житель Техаса: он заказал документы на свое имя и переслал их Тищенко.

Тот в свою очередь перепродал инструкции в Японию, Нидерланды, Австралию и другие страны. Россиянина задержали в июне 2018 года в Грузии, страна дала согласие на выдачу его Вашингтону. Мужчине предъявили обвинение в нарушении закона об экспорте вооружений, контрабанде и заговоре против США.

Американца, который помог Тищенко в покупке документов, арестовали в 2016 году. Спустя три года обвинения с него сняли.

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