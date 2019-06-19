В США вынесли приговор купившему инструкцию к F-16 россиянину

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр из России Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Однако этот срок он уже отсидел, его депортируют на родину в среду, 19 июня, сообщает РИА Новости.

В ближайшие часы Тищенко передадут агентам внутренней безопасности, которые отвезут его в аэропорт Солт-Лейк. Оттуда мужчина улетит в Россию.

Олег Тищенко был арестован в США по обвинению в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов. По версии следствия, в 2011 году россиянин нашел на сайте интернет-аукциона eBay старые инструкции к истребителю и попытался их купить, но не смог из-за ограничений платформы. Ему на помощь пришел житель Техаса: он заказал документы на свое имя и переслал их Тищенко.

Тот в свою очередь перепродал инструкции в Японию, Нидерланды, Австралию и другие страны. Россиянина задержали в июне 2018 года в Грузии, страна дала согласие на выдачу его Вашингтону. Мужчине предъявили обвинение в нарушении закона об экспорте вооружений, контрабанде и заговоре против США.

Американца, который помог Тищенко в покупке документов, арестовали в 2016 году. Спустя три года обвинения с него сняли.

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