Ежегодный фестиваль джаза и шахмат Chess & Jazz объявил лайн-ап фестиваля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 26 и 27 июля в Москве в саду «Эрмитаж». Хэдлайнерами фестиваля стали двукратный обладатель премии «Грэмми» Грегори Портер и британское трио GoGo Penguin, еще ни разу не выступавшее в столице. Также на сцену выйдут такие артисты, как Tesla Boy, Haelos, JMSN, Gayana, LRK Trio, Zoloto.

Помимо музыки гостей мероприятия ждут турниры с участием известных шахматистов, среди них — самый молодой гроссмейстер в истории, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин. Отмечается, что у посетителей, не умеющих играть в шахматы, будет возможность пройти экспресс-курс в фестивальной шахматной школе.

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