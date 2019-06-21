Героя мусорного скандала арестовали за взятки квадратными метрами

Басманный суд Москвы арестовал главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки в виде одной тысячи квадратных метров нежилых помещений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 13 августа.

Следователи предъявили Жиркову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2015 году в должности главы подмосковного города Балашиха он получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более одной тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме. В обмен градоначальник неоднократно переносил сроки сдачи жилья в эксплуатацию и оказывал предпринимателю общее покровительство.

Сотрудники ФСБ задержали Жиркова 20 июня. Близкий к следствию источник отметил, что обвинение чиновнику связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео. На записи человек, похожий на Жиркова, за столом, на котором лежит сумка с деньгами, обсуждает распределение откатов. Подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. На этом посту он стал участником первого мусорного скандала после того, как жители пожаловались президенту Владимиру Путину на самую большую в столичном регионе свалку «Кучино». Ее тут же закрыли, а Жирков ушел в отставку.

В феврале 2019 года он занял пост главы Пушкинского района Подмосковья.

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