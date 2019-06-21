ФСБ задержала героя видео с сумкой денег и участника мусорного скандала

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции руководителя Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на свои источники.

Чиновнику вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий. Следователи собираются ходатайствовать об аресте Жиркова. Его задержали после проведенных 19 июня обысков в его кабинете.

Близкий к следствию источник отметил, что обвинение чиновнику связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео. На записи человек, похожий на Жиркова, за столом, на котором лежит сумка с деньгами, обсуждает распределение откатов. Подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции, уточняет «Коммерсантъ».

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. На этом посту он стал участником первого мусорного скандала после того, как жители пожаловались президенту Владимиру Путину на самую большую в столичном регионе свалку «Кучино». Ее тут же закрыли, а Жирков ушел в отставку.

В феврале 2019 года он занял пост главы Пушкинского района Подмосковья.

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