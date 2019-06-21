Швеция научит мигрантов сексу со шведками

Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.

Средства идут на сайт под названием Youmo, посвященный «здоровью, сексуальности и равенству полов». Материалы, предоставленные на сайте, можно прочитать на шведском, арабском, сомалийском и дари. Они проиллюстрированы картинками, где фигурируют темнокожие мужчины и женщины-блондинки с европейской внешностью.

Посетителям сайта, в создании которого приняло участие шведское министерство по делам молодежи, рассказывают о чувстве влюбленности, о согласии на секс, а также о том, что совокупление может привести к беременности. Кроме того, там объясняется, зачем нужны контрацептивы и что такое заболевания, передающиеся половым путем

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Подобную программу в 2016 году разработало правительство Бельгии: оно выпустило брошюры, где объяснялось, как правильно флиртовать с европейскими женщинами, как в стране относятся к сексу и браку по принуждению и к полигамии.

Летом 2018 года стало известно, что арабский язык вытеснил финский, став вторым по распространенности языком в Швеции.

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