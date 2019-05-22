Шведские власти выпустили рекламу для мусульман с оскорблением шведов

Транспортное агентство Швеции выпустило рекламу, где мусульманская пара жалуется на местную погоду и использует оскорбление в отношении коренных шведов. Ролик выложен на YouTube-канале ведомства, на него обратил внимание Sputnik.
Рекламная кампания, проводимая агентством, называется «Ялла — водительские права» и информирует о возможности пройти обучение на арабском языке. Слово «Ялла» в переводе с арабского означает «давай», «торопись».
В ролике снялись популярный блогер Махмуд Битар и телеведущая Тахани Абуд. Они обсуждают, что необходимо для получения водительских прав в Швеции. «Черт возьми, Махмуд, я терпеть не могу выходить на улицу в такую холодную погоду. Иногда я спрашиваю себя, что я вообще здесь делаю?» — задается вопросом героиня ролика на арабском. Позже пара узнает, что может сдать экзамен на арабском языке с помощью переводчика.
Некоторые активисты разозлились, что в ролике в адрес коренных шведов звучит слово «svennar», которое из уст иммигрантов трактуется как оскорбление «скучные, застенчивые Свены (популярное имя в стране)».
В июне 2018 года сообщалось, что из-за большого притока мигрантов арабский стал вторым языком по распространенности в Швеции.