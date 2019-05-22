Шведские власти выпустили рекламу для мусульман с оскорблением шведов

Транспортное агентство Швеции выпустило рекламу, где мусульманская пара жалуется на местную погоду и использует оскорбление в отношении коренных шведов. Ролик выложен на YouTube-канале ведомства, на него обратил внимание Sputnik.

Рекламная кампания, проводимая агентством, называется «Ялла — водительские права» и информирует о возможности пройти обучение на арабском языке. Слово «Ялла» в переводе с арабского означает «давай», «торопись».

В ролике снялись популярный блогер Махмуд Битар и телеведущая Тахани Абуд. Они обсуждают, что необходимо для получения водительских прав в Швеции. «Черт возьми, Махмуд, я терпеть не могу выходить на улицу в такую ​​холодную погоду. Иногда я спрашиваю себя, что я вообще здесь делаю?» — задается вопросом героиня ролика на арабском. Позже пара узнает, что может сдать экзамен на арабском языке с помощью переводчика.

Некоторые активисты разозлились, что в ролике в адрес коренных шведов звучит слово «svennar», которое из уст иммигрантов трактуется как оскорбление «скучные, застенчивые Свены (популярное имя в стране)».

В июне 2018 года сообщалось, что из-за большого притока мигрантов арабский стал вторым языком по распространенности в Швеции.

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