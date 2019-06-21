Медведев обвинил «политических клоунов» в антироссийских протестах в Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии, обвинив различных «политических клоунов», вроде бывшего президента страны Михаила Саакашивили, в причастности к антироссийским протестам, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в Тбилиси идет борьба между радикальной оппозицией и провластными силами, которые пытаются «свалить» на Россию вину за беспорядки и «взорвать нынешнюю политическую систему». Он считает непрофессиональным заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о протестах, которые «выглядят как передергивание реальной ситуации». «Может быть, она просто еще не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию», — сказал премьер.

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Он выразил надежду, что «грузинский народ во всем разберется». В случае ухудшения антироссийской риторики Москва даст рекомендации российским туристам относительно поездок в Грузию.

Ранее Зурабишвили заявила, что в дестабилизации ситуации в стране виноват Кремль. «Россия — наш враг и оккупант», — добавила она. Позднее она отметила, что протесты произошли из-за ошибки властей.

20 июня у стен парламента в Тбилиси митингующие вступили в противостояние с полицией. Для разгона многотысячной акции силовики стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ. Пострадали 80 полицейских и 160 граждан.

Поводом для волнений послужило выступление российского парламентария Сергея Гаврилова, который во время открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле главы грузинского парламента. Оппозиционные депутаты из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» выразили свое возмущение, которое было подхвачено грузинской общественностью.

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