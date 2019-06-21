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Продавец фруктов из Азербайджана вернул россиянину потерянный миллион рублей

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Шамхал Гезалов

В Иркутске продавец фруктов и таксист из Азербайджана нашел на улице один миллион рублей и вернул владельцу. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

28-летний Шамхал Гезалов собирался в банк вместе с другом в четверг, 20 июня, и у входа в здание заметил мужчину. Он выходил из отделения банка с сумкой и небольшим пакетом, который выронил, когда садился в машину. Иркутянин не заметил потери и уехал.

Гезалов предположил, что в пакете деньги. Вместе с другом они подобрали его и обнаружили внутри «пачки тысячных и пятитысячных купюр». Азербайджанец положил находку в машину и бросился в погоню за автомобилем владельца денег.

Ему быстро удалось нагнать машину. Гезалов подавал водителю сигналы: «моргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться». Однако тот не останавливался, а только пытался уйти от преследователя. Наконец, азербайджанец показал через окно пакет с деньгами и крикнул: «Друг, деньги выронил!». Только тогда мужчина съехал на обочину и остановился.

Водитель, пожелавший остаться неизвестным, долгое время благодарил Гезалова и попытался вручить ему несколько пятитысячных купюр «за честность», однако тот отказался. После этого мужчина «чуть ли не силой» посадил продавца фруктов в свою машину, отвез его в магазин и купил ему коньяк за 15 тысяч рублей.

Гезалов отметил, что не хотел, чтобы кто-то узнал об этом случае, так как «ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем». Однако его друг выложил фотографию с деньгами в группе «В контакте» «Инцидент | Иркутск» в надежде найти владельца. Комментаторы отметили честность мужчины и похвалили его.

В ноябре сообщалось о московском таксисте, который восемь часов прождал у дома пассажирки, потерявшей в машине кошелек. Когда мужчина вручил потерянное москвичке, они оба расплакались.

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