Ляшко пожелал украинцам жить как его собаки

Видео: Олег Ляшко / Facebook

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной Рады Олег Ляшко привел в здание парламента свою собаку по кличке Порш. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

Ляшко сделал это в рамках всеукраинской акции «Возьми собаку на работу», которая проходит в стране уже седьмой год подряд. Ее цель — развитие культуры отношения между животными и людьми на Украине, а также повышение статуса собаки с домашнего любимца до компаньона.

Общаясь с журналистами, лидер «Радикальной партии» пошутил, что не будет поступать как Калигула, который сделал сенатором своего коня, и станет включать пса в списке своей партии на выборы в Верховную Раду.

Депутат рассказал, что всего у него живет 17 собак, десять из которых уже взрослые, а остальные семь — щенки. По его словам, все его собаки живут вместе и никогда между собой не грызутся. «Вот я хочу, чтобы на Украине так дружно жили и чтобы у каждого было что есть», — пожелал он своим согражданам.

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