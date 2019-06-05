Зеленского обвинили в заискивании перед Европой

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в заискивании перед европейскими чиновниками. Соответствующее видео он опубликовал в своем Facebook.

«Унизительное пошлепывание Зеленского по щеке главой Еврокомиссии [Жан-Клодом] Юнкером не компенсирует нашим производителям восемь миллиардов долларов ежегодных убытков от искусственных ограничений в торговле с ЕС», — заявил Ляшко.

Он считает, что Зеленскому «не хватило смелости» потребовать от руководства Евросоюза пересмотра невыгодной для Украины части соглашения об ассоциации. По мнению Ляшко, нынешний президент продолжает политику «подчиненности» западным партнерам, которую вел прежний глава государства Петр Порошенко, что лишает украинцев шанса «победить бедность».

4 июня сообщалось, что при знакомстве Зеленский и Юнкер обменялись колкостями в адрес экс-президента Украины. Главе Еврокомиссии был задан вопрос из зала, не скучает ли он по «своему старому другу» Порошенко. Юнкер, в свою очередь, не отпуская руки Зеленского, заявил, что у него теперь «есть новый» друг, и засмеялся.

Зеленский в ответ на эту шутку с улыбкой на лице добавил по-английски: «Я лучше. Новый лучше старого».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!