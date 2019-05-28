Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Источники издания в окружении Ляшко сообщают, что это связано с плохими электоральными перспективами партии. Кроме того, от ее спонсирования отказался олигарх Ринат Ахметов. Кроме того, партию покинул член политсовета Игорь Мосийчук.

Сообщается, что Ляшко ушел в оппозицию к действующему президенту Владимиру Зеленскому именно в интересах Порошенко. За это ему гарантировали финансовые вливания в партию.

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Ранее 22 мая Ляшко объявил о переходе фракции Радикальной партии в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. По мнению депутата, инициатива лидера страны по изменению избирательного законодательства — авантюра, которая преследует захват власти. Ляшко отметил, что Зеленский предлагает возглавить коррупцию, законсервировать ее и управлять ею.

20 мая Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время его инаугурационной речи. Инцидент произошел в момент, когда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. Лидер Радикальной партии перебил президента, крикнув, что присутствующие в Верховной Раде депутаты понимают украинский язык.

Согласно первым данным мониторинга электоральных настроений украинцев, опубликованных группой «Рейтинг», «Радикальную партию» Ляшко готовы поддержать 3,3 процента избирателей. Для попадания в парламент политической силе необходимо набрать более пяти процентов голосов.

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