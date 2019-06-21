На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов

В Москве состоится выставка собак из приютов «Всем по собаке», которую проводит благотворительный фонд «Подарок судьбы». Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Посетителей будут ждать 130 здоровых, привитых и социализированных животных, которые нуждаются в хозяевах. Тем, кто пожелает стать владельцем одного из них, придется пройти собеседование с представителем фонда и заключить договор ответственного содержания.

С домашними собаками, которых приведут их хозяева, будут бесплатно работать зоопсихологи, грумеры и ветеринары. Кроме того, на выставке откроется пункт сбора помощи для собак и кошек, которые живут в приютах. Также организаторы обещают фудкорт, аттракционы, фотозоны, лотерею и товары для животных и людей.

Фото предоставлено организаторами

Выставка «Всем по собаке» пройдет с 11 до 19 часов в воскресенье, 23 июня, в парке «Новодевичьи пруды» у метро «Спортивная».

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» помогает найти дом собакам и кошкам из приютов и частных передержек, а также занимается просветительской деятельностью и информационной поддержкой муниципальных и частных приютов.

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