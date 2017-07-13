Выставка-пристройство «Всем по собаке» пройдет в Москве при звездной поддержке

В воскресенье, 16 июля 2017 года в московском Новодевичьем парке пройдет выставка-пристройство собак «Всем по собаке», организованная благотворительным фондом «Подарок судьбы». Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятие в сопровождении кураторов и опекунов приедут 70 собак из приютов Москвы и Подмосковья. Попечитель фонда певица Елка будет лично передавать собак новым хозяевам.

В выставке-пристройстве будут участвовать только подготовленные животные (здоровые, привитые, социализированные и адаптированные для домашней жизни).

Забрать собаку с выставки можно будет после собеседования с сотрудником Фонда и заключения договора, для которого потребуется паспорт нового хозяина. Каждый, кто 16 июля возьмет собаку в семью, получит подробный инструктаж от опытных волонтеров и ветеринарных специалистов, подробную памятку для владельцев собак из приюта, полезные подарки от партнеров фонда и спонсоров выставки.

Мероприятие #всемпособаке пройдет с 12 до 18 часов на площадке рядом с мостом через Новодевичьи пруды.

Гости смогут познакомиться и пообщаться с животными и их опекунами, узнать подробности о характере понравившейся собаки, сфотографироваться с ней в фотозоне и распечатать фото на инстапринтере. На благотворительной ярмарке гостей будут ждать угощения, сувениры и авторские аксессуары для хозяев и их питомцев, а ведущий и диджей на протяжении всего мероприятия будут поддерживать атмосферу праздника.

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Помимо этого, посетители выставки смогут узнать у волонтеров о востребованных формах помощи приютам и через специальный пункт на площадке передать для них материальную помощь животным в виде кормов, лакомств, игрушек и амуниции.

Отмечается, что проходящие на регулярной основе выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости: певица Елка, певец Сергей Лазарев, ведущая Ольга Шелест, певица Лена Темникова, телеведущая Татьяна Лазарева, актриса Нонна Гришаева, певица Анна Плетнева и другие. На предыдущее мероприятие, которое состоялось 21 мая 2017 года, пришло более 5000 гостей, дом обрели 52 собаки.

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» помогает найти дом собакам и кошкам из приютов и частных передержек, а также занимается просветительской деятельностью, информационно поддерживает муниципальные и частные приюты. При содействии организации в год пристраивается в семьи порядка 300 бездомных животных.