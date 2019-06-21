Великобритания и США дали России в долг

Иностранные инвесторы полностью скупили выпуск еврооблигаций, который в четверг доразместил Минфин, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение министерства.

20 июня был доразмещен выпуск еврооблигаций в долларах на 1,5 миллиарда долларов с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на 1 миллиард долларов с погашением в 2035 году.

Более половины (55 процентов) удовлетворенных заявок на бумаги с погашением в 2029 году было подано из Великобритании, 24 процента получили представители из США. На континентальную Европу пришлось 17 процентов выпуск, 4 процента досталось инвесторам из Азии.

Схожая картина и для выпуска с погашением в 2035 году. 64 процента бумаг ушло инвесторам из Великобритании, 29 процентов – из США, 7 процентов — из континентальной Европы и Азии.

Оба транша получили только иностранные инвесторы. Еврооблигации с погашением в 2029 году продали c доходность 3,95 процента, с погашением в 2035 году — 4,3 процента.

При этом количество заявок на приобретение 10-летних еврооблигаций превысило объем размещения более чем в два раза, составив около 3,7 миллиарда долларов. Спрос на евробонды с погашением в 2035 году превысил размещение в три раза.

Таким образом совокупный спрос составил 7 миллиардов евро. По оценке Минфина, предподписка говорит об устойчивом спросе иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации России.

В марте инвесторы из Великобритании купили более 70 процентов еврооблигаций, размещенных Минфином, 20 процентов евробондов приобрели инвесторы из США. В общей сложности было продано евробондов в долларах на три миллиарда и евробондов в евро на 750 миллионов. Их них российские инвесторы приобрели бумаг на 330 миллионов долларов.

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